Nuovo gioco jujutsu kaisen riporta in vita junpei

Il successo di Jujutsu Kaisen deriva anche dalla sua volontà di affrontare temi rischiosi e di mostrare come il mondo dei personaggi sia estremamente pericoloso. La serie si distingue per la sua capacità di non avere timore nel far fronte a momenti drammatici, includendo anche la morte di personaggi chiave in modo spesso inaspettato. il ruolo delle morti in Jujutsu Kaisen. Tra le perdite più significative si evidenzia quella di Junpei Yoshino. Questo personaggio, molto vicino a Yuji Itadori, rappresentava una vera e propria leva emotiva per lo spettatore, considerato uno dei momenti più toccanti della serie.

