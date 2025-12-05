Nuovo CCNL metalmeccanici 2025 28 | aumenti di stipendio e altre novità Il testo in Pdf

Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici dell’industria è finalmente arrivato. Dopo mesi di attesa, il 22 novembre 2025 Federmeccanica, Assistal e i sindacati Fiom, Fim e Uilm hanno firmato l’accordo che aggiorna il CCNL scaduto nel giugno 2024. Si tratta di un rinnovo importante, non solo perché porta un incremento economico significativo in busta paga, ma anche perché introduce nuove tutele per lavoratori e famiglie. Dal sostegno per chi affronta patologie gravi alle regole più chiare sui contratti a termine, passando per permessi aggiuntivi per i genitori, l’intesa definisce una serie di misure che avranno un impatto concreto sulla vita quotidiana di oltre un milione di addetti del settore. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

