Nuovo Caar la prima pietra Un cantiere per l’ampliamento
Posa della prima pietra per il progetto di ampliamento del Caar, il Centro agro alimentare riminese con la consapevolezza che bisognerà correre per rispettare i tempi del finanziamento del Pnrr che sostiene l’operazione. L’ampliamento prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato per il mercato Ittico destinato alle attività di commercio, logistica e conservazione dei prodotti. Ieri alla cerimonia di inizio lavori era presente il sindaco Jamil Sadegholvaad assieme ad assessori e consiglieri comunali. Con loro il presidente del Caar, Moreno Ricci, e i dirigenti e amministratori del Centro agroalimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
