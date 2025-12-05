Posa della prima pietra per il progetto di ampliamento del Caar, il Centro agro alimentare riminese con la consapevolezza che bisognerà correre per rispettare i tempi del finanziamento del Pnrr che sostiene l’operazione. L’ampliamento prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato per il mercato Ittico destinato alle attività di commercio, logistica e conservazione dei prodotti. Ieri alla cerimonia di inizio lavori era presente il sindaco Jamil Sadegholvaad assieme ad assessori e consiglieri comunali. Con loro il presidente del Caar, Moreno Ricci, e i dirigenti e amministratori del Centro agroalimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Caar, la prima pietra. Un cantiere per l’ampliamento