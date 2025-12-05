Nuovo blitz pro-Pal nel Consiglio di Bologna stop ai lavori e studenti in fuga | cosa è successo

Blitz dei centri sociali dentro il Consiglio comunale di Bologna: gli attivisti pro-Pal hanno fatto irruzione nella sede legislativa del capoluogo dell'Emilia-Romagna chiedendo che il match di basket tra Virtus e Hapoel Tel Aviv - la partita "del genocidio", come l'hanno definita nei giorni scorsi i Giovani Palestinesi - tra in programma venerdì 12 dicembre nel palazzo allestito in Fiera non si giochi. Con diverse bandiere palestinesi e fischietti alla mano, un gruppo di circa dieci attivisti è entrato a Palazzo d'Accursio, arrivando fin dentro la sala in cui si stava svolgendo la seduta, alla presenza, tra l'altro, di due classi dell'istituto comprensivo 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovo blitz pro-Pal nel Consiglio di Bologna, stop ai lavori e studenti in fuga: cosa è successo

