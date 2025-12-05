Nuovo attacco al presepe | in Trentino il furto della capanna fa saltare l’allestimento
Il presepe torna a essere un bersaglio. A Mori, in provincia di Trento, qualcuno ha rubato via la capanna che gli scout del paese esponevano ogni anno davanti alla chiesetta del Santissimo, cancellando di fatto il cuore dell’allestimento natalizio. A denunciare il furto è stato il gruppo Masci “Il gelso”. Su Facebook la coordinatrice Claudia Torbol non nasconde dolore e amarezza. "La capannina sul sagrato della chiesetta del Santissimo quest'anno non ci sarà. Siamo davvero amareggiati. La struttura, realizzata con legname recuperato da edifici della zona, veniva montata ogni anno e poi riposta nell’ex cantina sociale, luogo scelto per custodirla dopo le feste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
