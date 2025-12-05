Nuovi studentati sopralluogo della rettrice Leardini in Via Mazza e Via Giolfino

Veronasera.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì scorso, 3 dicembre, la rettrice dell'università di Verona Chiara Leardini ha visitato i cantieri di due residenze universitarie in fase di realizzazione, insieme al presidente di Esu Verona Claudio Valente e al direttore Giorgio Gugole. I lavori segnano un passo importante verso il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

nuovi studentati sopralluogo della rettrice leardini in via mazza e via giolfino

© Veronasera.it - Nuovi studentati, sopralluogo della rettrice Leardini in Via Mazza e Via Giolfino

Altre letture consigliate

Bologna, il rettore Molari: «Università più internazionale e aperta alle aziende del territorio. Nuovi studentati nel 2027, i corsi in inglese non sfavoriscono le iscrizioni ... - «In questi due anni vorrei consolidare le tante cose messe in campo, vorrei terminare i tantissimi cantieri partiti in ... Da corrieredibologna.corriere.it

Campus e nuovi corsi di laurea. La rettrice dell’Insubria: "Avanti con determinazione" - È già passato un anno da quando, il 2 novembre del 2024, Maria Pierro entrava ufficialmente in carica come rettrice dell’Università dell’Insubria: la prima donna alla guida dell’ateneo. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Studentati Sopralluogo Rettrice