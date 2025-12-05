Nuovi bandi per start-up ed edicole | opportunità di sostegno fino a 3mila euro

Sono stati pubblicati in questi giorni due bandi per il tessuto imprenditoriale di Cesenatico a sostegno delle edicole e delle giovani imprese. Il bando per le giovani impreseL’Amministrazione comunale promuove un bando che favorisce lo sviluppo di nuove attività investendo 30mila euro per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi l'articolo - A Valdilana presentati i nuovi bandi 2026 della Fondazione CRB - facebook.com Vai su Facebook

Opportunità di lavoro nella sanità pubblica veneta Nuovi bandi promossi da ULSS 4 Veneto Orientale per Dirigente Medico, Biologo o Chimico Medico specializzato in medicina legale e in endocrinologia, Dirigente Medico nella disciplina di nefrologia aulss4. Vai su X

Nuovi contributi per le imprese dal 10 dicembre 2025. Come fare domanda? - Con il bando “Cultura Cresce” il Ministero della Cultura intende agevolare le imprese del Sud che lavorano nel settore della cultura. Si legge su money.it

Incentivi Rinnovabili: il Ministero illustra i nuovi bandi europei - Si terrà il 20 febbraio l’evento informativo sui nuovi bandi europei per le Rinnovabili innovative, che erogano incentivi alle imprese per supportare interventi di decarbonizzazione dei sistemi ... Secondo pmi.it

Bando Startup Emilia-Romagna, quali imprese innovative possono ricevere 5 milioni a fondo perduto? - Le domande possono essere presentate dal 27 novembre fino al 30 gennaio 2026, esclusivamente online, tramite l’applicativo Sfinge 2020 ... Riporta startupitalia.eu

Aerospazio, la Regione Lazio lancia gli stati generali e nuovi bandi per grandi imprese e pmi - Con oltre 300 aziende, 23 mila addetti, un fatturato annuo di 5 miliardi di euro e 2 miliardi export il Lazio è l’unica regione italiana ad ospitare ... Da milanofinanza.it

Gal, ecco i nuovi bandi. Alle aziende 12,6 milioni - Dopo una pausa di 2 anni, riprende la pubblicazione dei bandi del GAL dell’Appennino bolognese per contributi a fondo perduto a favore dei progetti di qualificazione delle piccole imprese e delle ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Fondazione Cr, nuovi bandi per il territorio - La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi conferma il suo impegno nel promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità locale, aprendo i bandi per l’anno 2025 per contributi mirati a realizzare ... Si legge su ilrestodelcarlino.it