Nuove scoperte negli scavi di Pompei | fave e frutta per mantenere gli schiavi in salute

Napolitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paradossalmente, i lavoratori schiavizzati che i Romani consideravano “strumenti parlanti” (instrumentum vocale), in alcuni casi godevano di una nutrizione migliore dei loro prossimi “liberi”. Tale quadro, suggerito dalle fonti scritte, sembra ora trovare riscontro negli scavi della villa di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

