Nuove scoperte negli scavi di Pompei | fave e frutta per mantenere gli schiavi in salute
Paradossalmente, i lavoratori schiavizzati che i Romani consideravano “strumenti parlanti” (instrumentum vocale), in alcuni casi godevano di una nutrizione migliore dei loro prossimi “liberi”. Tale quadro, suggerito dalle fonti scritte, sembra ora trovare riscontro negli scavi della villa di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Venerdì 5 dicembre, nell’Aula Magna della Scuola Superiore Meridionale, si terrà il convegno “ANTICA KROTON”, un’occasione per raccontare da vicino le nuove scoperte e i dati più recenti emersi dagli scavi dentro e fuori la città antica. Tra i contributi previst - facebook.com Vai su Facebook
Pompei. Dagli scavi di Civita Giuliana, nuove scoperte sulla vita degli schiavi - Intanto prosegue il progetto “ Demolizione, scavo e valorizzazione in località Civita Giuliana ”, finanziato dal Parco Archeologico. Come scrive lostrillone.tv
Pompei, inaugurato il ristorante negli scavi: presentate le nuove scoperte - Una presentazione archeologica per inaugurare il ristorante all’interno degli scavi di Pompei, in realtà operativo già da qualche tempo, nella “Casina dell’Aquila”, edificio ottocentesco all’interno ... Scrive ilmattino.it
Zuchtriegel racconta le ultime scoperte di Pompei - Un volume dedicato alle ultime scoperte effettuate durante gli scavi a Pompei invita i visitatori a lasciarsi emozionare dai suoi sontuosi affreschi presenti nella sala dei banchetti della casa del ... Si legge su ansa.it
Pompei, la sorpresa: gli schiavi avevano una dieta che oggi chiameremmo "healthy" - Dalla villa di Civita Giuliana, nel parco archeologico di Pompei, riaffiora un frammento sorprendente della vita quotidiana degli schiavi romani: fave, pere e mele conservate con cura per mantenerli i ... msn.com scrive