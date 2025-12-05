Nuove concessioni per l’idroelettrico i sindacati | Tutelare occupazione e standard di sicurezza
Le provincie di Bergamo e Brescia rappresentano uno dei principali poli nazionali per la produzione di energia idroelettrica, con un numero particolarmente elevato di concessioni. Un patrimonio infrastrutturale e produttivo di enorme valore, un vero e proprio asset strategico per il territorio che offre posti di lavoro per circa 150 persone. Molte concessioni arriveranno a scadenza entro il 2029. “Una scadenza ravvicinata che impone scelte rapide e lungimiranti, in grado di delineare il futuro dell’idroelettrico in Lombardia e del Paese – spiegano dalla Flaei Cisl di Bergamo -. Qualunque sarà la decisione della Regione in merito alle modalità di rinnovo, non si potranno ignorare gli aspetti legati agli impianti e agli investimenti necessari alla loro gestione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
