Nuove agevolazioni Imu sconti sulla seconda casa tra vacanza e affitto

Spetta ai singoli Comuni determinare quale debba essere l’ aliquota Imu da applicare sulle seconde case. I singoli enti possono scegliere quali valori applicare all’imposta nel Prospetto delle aliquote che devono trasmettere per il 2026. Le indicazioni precise e dettagliate della cornice entro la quale le singole amministrazioni comunali si possono muovere arrivano dal Mef, che con un decreto del 6 novembre 2025 ha provveduto a modificare e ad integrare le condizioni per la diversificazione. Dalla documentazione predisposta dal Ministero si evincono alcune interessanti novità sulla possibilità di differenziare le aliquote per gli immobili in affitto o in comodato d’uso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nuove agevolazioni Imu, sconti sulla seconda casa tra vacanza e affitto

