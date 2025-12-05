Nuova Suzuki Jimny 2026 | arriverà la versione pick-up?

Perché non ci sarà (almeno per ora) una versione pickup del Suzuki Jimny. La casa giapponese Suzuki ha ufficialmente escluso l’ipotesi di produrre una versione pickup del Jimny. La decisione, confermata durante il recente Salone di Tokyo 2025 dall’ingegnere capo Takamitsu Sasaki, è motivata da due fattori principali: la domanda considerata troppo limitata e le difficoltà tecniche legate all’adattamento del veicolo a una carrozzeria da lavoro. Le ragioni tecniche. Per trasformare il Jimny in pickup servirebbe un rinforzo significativo del telaio. Il motivo? Per sostenere un cassone posteriore con carichi realistici, occorrerebbe aumentare la robustezza strutturale — una modifica complessa e costosa. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

