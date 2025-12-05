Nuova immagine di 3I ATLAS dell'ESA Avi Loeb | Velocità estrema rispetto a un veicolo spaziale umano

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha pubblicato una nuova immagine della cometa 3IATLAS, catturata dalla dalla sonda Jupiter Icy Moons Explorer in viaggio verso le lune ghiacciate di Giove. Il professor Avi Loeb ha messo a confronto le velocità della sonda e del visitatore interstellare, evidenziando la notevole differenza tra i due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Così via le transenne di corso Montella e nuova immagine per il territorio" afferma il senatore Fdi - facebook.com Vai su Facebook

Una nuova immagine della cometa interstellare 3I/ATLAS catturata dal telescopio spaziale Hubble - La NASA ha rilasciato una nuova immagine della cometa interstellare 3I/ATLAS catturata dal telescopio spaziale Hubble il 30 novembre. Come scrive hwupgrade.it

Nuova immagine della cometa interstellare 3I/ATLAS, si pensa a nuove strategie per osservarla da vicino - Negli scorsi giorni avevamo scritto di come il telescopio spaziale James Webb e il telescopio spaziale NASA SPHEREx abbiano osservato la cometa interstellare 3I/ATLAS unendosi così a quanto fatto da ... Riporta hwupgrade.it

Cometa interstellare 3I ATLAS, scoperti vulcani di ghiaccio in eruzione: cosa rivelano le nuove immagini - Nuove analisi astronomiche hanno rivelato segnali chiari di cryovulcanismo sulla cometa interstellare 3I ATLAS, il terzo oggetto extrasolare mai osservato nel nostro sistema. Da ilmessaggero.it

Un dettaglio insolito nella nuova foto di 3I/ATLAS intriga gli astronomi di tutto il mondo - Un nuovo scatto della sonda marziana mostra un getto 'puntato nella direzione sbagliata', riaccendendo i dubbi sull'oggetto 3I/ATLAS. Da tech.everyeye.it

Tutti gli occhi puntati su 3I/Atlas - Moltissimi sono i telescopi che da terra e dallo spazio stanno osservando 3I/Atlas, il terzo oggetto interstellare conosciuto ad attraversare il nostro sistema solare. Secondo media.inaf.it

Nuova foto con i getti di 3I/ATLAS, Avi Loeb: “Dai dati spettroscopici capiremo se sono artificiali” - In due nuovi articoli il professor Abraham Avi Loeb ha spiegato perché i getti dell'oggetto interstellare 3I/ATLAS sono difficili da spiegare per una ... Da fanpage.it