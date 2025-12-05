Nuova area sportiva all' aperto ok al progetto di fattibilità
La giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco Francesco Miccichè, ha approvato il progetto “Sport illumina”, relativo all’avviso pubblico del ministero dello Sport per la realizzazione di playground in aree pubbliche di libero accesso. L’intervento, dell’importo complessivo di 200 mila. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
