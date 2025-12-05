Nuova allerta meteo su Bari e provincia | pioggia e maltempo per sabato 6

Baritoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla per Bari e provincia, valida dalla mezzanotte del 6 dicembre e per le successive 14 ore. Previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centrale adriatica, con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

