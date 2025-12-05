Nuova allerta meteo su Bari e provincia | pioggia e maltempo per sabato 6

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla per Bari e provincia, valida dalla mezzanotte del 6 dicembre e per le successive 14 ore. Previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centrale adriatica, con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Protezione Civile Campania: nuova allerta meteo a partire dalla mezzanotte di oggi | https://shorturl.at/S3dnL - facebook.com Vai su Facebook

Nuova #allerta meteo gialla in Campania con temporali, fulmini e grandine Vai su X

Nuova allerta meteo su Bari e provincia: pioggia e maltempo per sabato 6 - Previste, dalla mezzanotte alle 14, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centrale adriatica ... Da baritoday.it

Allerta meteo in Puglia: piogge e rischio idrogeologico per le prossime ore - Dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 5 dicembre, e per le successive 10 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Riporta giornaledipuglia.com

Allerta meteo su Bari e provincia: in arrivo piogge e temporali - La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un avviso giallo valido dalla mezzanotte del 27 novembre e per le successive 24 ore ... Segnala baritoday.it

Allerta meteo Puglia: precipitazioni e rischio idrogeologico - Le nevicate interesseranno la Puglia garganica mediamente al di sopra dei 700- Secondo giornaledipuglia.com

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo piogge e temporali. Le zone a rischio - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... Come scrive ilmeteo.it

Allerta meteo: a Brindisi evacuate sei persone e una donna incinta, nel Salento crollano pali e alberi, a Bari cade l'opera di Tresoldi. Taranto, scuole chiuse - Sei persone, tra cui una donna incinta, sono state fatte evacuare dai loro appartamenti a Brindisi, invasi dall'acqua a causa delle forti piogge che da ore ... Come scrive msn.com