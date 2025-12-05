Nuoto tris di podi per l’Italia agli Europei in vasca corta | Ceccon è d’oro nei 100 dorso e sfata un tabù

Calato il sipario sulla quarta giornata di semifinali e di finali degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, un day-4 in cui l’Italia ha potuto arricchire il proprio medagliere, portando il computo complessivo a 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo (8 podi). La vittoria del campione è stata quella di Thomas Ceccon. In acqua per imporsi, lo aveva detto e ha mantenuto la parola. In 49?29 il vicentino ha fatto suoi i 100 dorso, regalando a se stesso e al Bel Paese un oro che non aveva mai conquistato. Metallo pregiato, col personale, mettendosi alle spalle il francese Mewen Tomac (49?46), campione a Otopeni due anni fa, e il britannico Oliver Morgan (49?68). 🔗 Leggi su Oasport.it

