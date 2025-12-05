Nuoto Thomas Ceccon | Sono venuto per vincere e torno a casa con due ori
Thomas Ceccon ha vinto la finale dei 100 metri dorso maschili agli Europei senior di nuoto in vasca corta 2025, in corso di svolgimento a Lublino, in Polonia: l’azzurro centra l’oro con il nuovo primato personale in 49?29 (precedente 49?59), battendo il francese Mewen Tomac, secondo in 49?46, ed il britannico Oliver Morgan, terzo in 49?68. Nella stessa gara si piazza quinto Lorenzo Mora in 49?95. Al sito federale Ceccon esprime tutta la propria gioia: “ Sono contento di essere il primo italiano ad aver vinto l’oro nei 100 dorso. Avevo pronosticato una lotta con il francese ed il britannico, e così è stato. 🔗 Leggi su Oasport.it
