Nuoto Thomas Ceccon | Sono venuto per vincere e torno a casa con due ori

Oasport.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thomas Ceccon ha vinto la finale dei 100 metri dorso maschili agli Europei senior di nuoto in vasca corta 2025, in corso di svolgimento a Lublino, in Polonia: l’azzurro centra l’oro con il nuovo primato personale in 49?29 (precedente 49?59), battendo il francese Mewen Tomac, secondo in 49?46, ed il britannico Oliver Morgan, terzo in 49?68. Nella stessa gara si piazza quinto Lorenzo Mora in 49?95. Al sito federale Ceccon esprime tutta la propria gioia: “ Sono contento di essere il primo italiano ad aver vinto l’oro nei 100 dorso. Avevo pronosticato una lotta con il francese ed il britannico, e così è stato. 🔗 Leggi su Oasport.it

nuoto thomas ceccon sono venuto per vincere e torno a casa con due ori

© Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon: “Sono venuto per vincere e torno a casa con due ori”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nuoto thomas ceccon sonoNuoto, Thomas Ceccon: “Sono venuto per vincere e torno a casa con due ori” - Thomas Ceccon ha vinto la finale dei 100 metri dorso maschili agli Europei senior di nuoto in vasca corta 2025, in corso di svolgimento a Lublino, in ... oasport.it scrive

nuoto thomas ceccon sonoThomas Ceccon strepitoso oro agli Europei in vasca corta: vola nella finale di dorso - Thomas Ceccon ha conquistato l'oro agli Europei in vasca corta in Polonia, vincendo la finale di dorso in 49"27 ... Come scrive fanpage.it

nuoto thomas ceccon sonoCeccon, oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta: quinto posto per Lorenzo Mora - Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Come scrive msn.com

nuoto thomas ceccon sonoThomas Ceccon: “Mi hanno chiesto di cancellare il commento su Benedetta Pilato. Non l’ho più sentita” - Thomas Ceccon racconta cosa è successo dopo il suo commento ironico alla notizia del fermo di Benedetta Pilato a Singapore per un furto al duty- Lo riporta fanpage.it

Quando conta, Thomas Ceccon c’è! Campione d’Europa in vasca corta nei 100 dorso - Primo italiano della storia a vincere un oro nei 100 dorso negli Europei in vasca corta e prima affermazione assoluta individuale nella rassegna ... Segnala oasport.it

nuoto thomas ceccon sonoEuropei nuoto 25 m, Ceccon d'oro nei 100 dorso - Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 dorso aigli europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. sport.quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Thomas Ceccon Sono