Nuoto Simona Quadarella duella con Isabel Gose ed è argento con record negli 800 sl degli Europei in vasca corta

Un altro argento di qualità. Simona Quadarella, dopo essere giunta seconda nei 400 stile libero degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) e aver migliorato il record italiano di Federica Pellegrini, si è andata a prendere nella finale degli 800 sl di questa rassegna continentale nella piscina da 25 metri un altro primato storico. La romana, infatti, è stata in grado di togliere circa 5? al suo personal-best (8’07?99), andando a stampare sulla piastra il tempo di 8’03?00. Un risultato che ha consentito a Simona di mettere in soffitta il record storico di Alessia Filippi, risalente a Rijeka nel 2008, quando la campionessa tricolore siglò 8’04?53. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Simona Quadarella duella con Isabel Gose ed è argento con record negli 800 sl degli Europei in vasca corta

Leggi anche questi approfondimenti

DA OASPORT - #Nuoto #SimonaQuadarella Simona Quadarella conferma la sua esperienza futura in Australia: “Ho bisogno di fare qualcosa di diverso”: Un nuovo capitolo che si apre. Simona Quadarella si appresta a vivere un’esperienza diversa. Lei, nata Vai su X

DiariodelWeb.it. . Europei di nuoto in vasca corta Lublino 2025: l’Italia parte fortissimo e chiude la prima giornata con tre medaglie. Trionfo per la 4x50 stile libero maschile, oro e record italiano, mentre Simona Quadarella conquista un grande argento nei 400 - facebook.com Vai su Facebook

Nuoto, nuovo duello Quadarella-Gose nella finale degli 800 sl agli Europei in vasca corta - Si riproporrà domani a Lublino (Polonia) il duello tra Isabel Gose e Simona Quadarella. Come scrive oasport.it

Europei di nuoto 2025 in vasca corta: il programma e gli orari di oggi 5 dicembre: Ceccon e Quadarella per le medaglie - L'Italia insegue altre medaglie dopo le 5 sinora conquistate, 3 ori e 2 argenti con l'impresa di ieri della 4x50 stile libero mista ... Riporta today.it

Europei Nuoto, Italia perfetta: 4×50 stile libero mixed in finale e Quadarella vola negli 800 - Italia protagonista agli Europei di nuoto in vasca corta: 4x50 sl mixed in finale con il secondo tempo, Quadarella vola negli 800 ... Lo riporta sportface.it

Nuoto: Europei 25 m, Quadarella d'argento nei 400 sl - Simona Quadarella ha vinto l'argento nei 400 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino (Polonia) e in 3'56"70 ha ritoccato il record italiano, cancellando il 3'57"59 siglato ... Scrive ansa.it

Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl ... Segnala sport.sky.it

Simona Quadarella conferma la sua esperienza futura in Australia: “Ho bisogno di fare qualcosa di diverso” - Lei, nata e cresciuta agonisticamente a Roma, ha bisogno di ... Riporta oasport.it