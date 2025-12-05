Nuoto Sara Curtis | La finale si giocherà tutta negli ultimi 25 metri

Nelle semifinali dei 100 metri stile libero femminili degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta Sara Curtis fa segnare il miglior crono d’ingresso in finale, in 51?29, siglando il nuovo record italiano (precedente 52”10 di Federica Pellegrini), e togliendo un secondo esatto a quanto fatto in batteria. L’azzurra, visibilmente soddisfatta subito dopo la gara, ai microfoni di Rai Sport HD afferma: “ Sono veramente contenta di essere finalmente scesa sotto i 52?, perché era una barriera che volevo buttare giù assolutamente in questi giorni, tra oggi e domani. Il tempo è molto buono “. La testa dell’azzurra è già proiettata all’ ultimo atto di domani: “ Domani la corsia quattro sarà interessante in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis: “La finale si giocherà tutta negli ultimi 25 metri”

