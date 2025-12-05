Nuoto Razzetti convincente e in semifinale dei 200 misti agli Europei in vasca corta Eliminato Mantegazza
Al quarto giorno di gare Alberto Razzetti ha fatto il proprio esordio negli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Una programma redatto in maniera un po’ particolare dagli organizzatori che costringerà l’azzurro a uno sforzo di non poco conto nei giorni restanti. Per questa ragione, la versione che si è notata nelle batterie dei 200 misti da parte del ligure è stata quella da “ risparmio energetico “. L’azzurro, infatti, ha ben gestito l’ultima heat, nuotando disteso e sfruttando molto bene le subacquee per prendersi un secondo tempo di accesso al penultimo atto di 1’54?05. Tutto come da copione, anche in considerazione di quelli che saranno gli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it
