Settimane ricche di impegni, da ora a Natale, per la squadra agonisti della Nuotatori Pistoiesi. Innanzitutto, Giulia Gabbrielleschi è partita alla volta di Dubai, ove è stata invitata a disputare l’Oceanman Dubai 2025, la finale mondiale del circuito di nuoto in acque libere. Si tratta di una competizione internazionale per nuotatori di ogni livello che gareggeranno con uno sfondo unico, nuotando con il grattacielo di Dubai visibile. Nove portacolori, invece, gareggeranno sabato e domenica ai Campionati Regionali Assoluti, alla piscina Bastia di Livorno. Si tratta di Silvia Campanella, che ha ottenuto il pass per i 200m misti, 50m, 100m e 200m stile libero; Angelica Gridel, nei 50m, 100m e 200m rana, 400m misti; Vittoria Maddalena Gridel, nei 50m, 100m e 200m rana, 400m misti; Diletta Masini, nei 100 m rana, 200m misti e 200m dorso; Tommaso Auriemma, nei 50m rana, 200m e 400m stile libero, 200m misti; Jacopo Bracali, nei 200m rana; Emilio Carobbi, nei 50m farfalla, 50m dorso, 50m e 100m stile libero; Cosimo Civinini, nei 200m rana e, infine, Tommaso Lamura, nei 50m, 100m e 200m farfalla, 200m misti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto: nove portacolori della Nuotatori Pistoiesi impegnati domani nei Campionati Regionali Assooluti a Livorno. Gabbrielleschi a Dubai per competere nella Oceanman