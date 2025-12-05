Nuoto due fiorentini nella staffetta da record agli Europei Zazzeri | C’è pure un bel pezzo di Firenze

Firenze, 5 dicembre 2025 – Italia d’oro e di record agli Europei di Lublino 2025. In vasca corta gli azzurri firmano una doppietta storica nelle staffette veloci, dominando sia la 4x50 stile libero maschile sia la 4x50 stile libero mista. Protagonisti anche due fiorentini, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano, ormai colonne della nazionale. La staffetta mista 4x50 stile libero e il record del mondo. Il titolo europeo era atteso, il record del mondo no. E invece Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis hanno volato chiudendo la finale in 1'27?26, un tempo ben sette centesimi più veloce del precedente record detenuto dalla Francia dal 2022. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

