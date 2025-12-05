Nuoto Ceccon oro nei 100 dorso agli Europei in vasca corta
(Adnkronos) – Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Il campione olimpico della distanza si impone con il tempo di 49"29 davanti al francese Mewen Tomac (49"46) e al britannico Oliver Morgan. Quinto posto per l'altro azzurro Lorenzo Mora (49"95). —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
