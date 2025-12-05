Nuoto Carlos D’Ambrosio | Speravo di fare 2 centesimi in meno era più bello 45?99
L’ azzurro Carlos D’Ambrosio centra la finale dei 100 metri stile libero maschili agli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta, in corso a Lublino, in Polonia: l’italiano fa segnare il terzo tempo complessivo in 46?01, nuovo primato personale (precedente 46?20, ottenuto in batteria). L’ azzurro è davvero soddisfatto e lo dimostra ai microfoni di Rai Sport HD: “ Finalmente è venuta una bella gara, sono contento. Speravo di fare quei 2 centesimi in meno, era più bello vedere 45?99, ma va bene comunque, sono veramente molto contento “. D’ Ambrosio pensa già al prossimo obiettivo cronometrico ed agli avversari da sfidare in finale: “ Vedremo domani come andrà in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
