Nuoto Carlos D’Ambrosio col 3° tempo nella finale dei 100 sl agli Europei in vasca corta!

Carlos D’Ambrosio ci sarà. Le semifinali dei 100 stile libero maschili di questi Europei 2025 di nuoto in vasca corta hanno regalato il sorriso all’italo-cubano. D’Ambrosio era uscito piuttosto deluso dal rendimento nel penultimo atto dei 200 stile libero. Il mancato raggiungimento della finale non faceva parte dei piani. Nella gara regina il riscatto, a suon di primati personali. Lo aveva già fatto stamane, quando aveva concluso in 46?20, migliorando il suo limite personale di 0?71, mettendo in mostra una nuotata aggressiva e non certo spenta come quella della prova citata. Ha replicato nella sua semifinale, stampando sulla piastra 46?01. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Carlos D’Ambrosio col 3° tempo nella finale dei 100 sl agli Europei in vasca corta!

