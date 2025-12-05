Nuoto Carlos D’Ambrosio col 3° tempo nella finale dei 100 sl agli Europei in vasca corta!

Oasport.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos D’Ambrosio ci sarà. Le semifinali dei 100 stile libero maschili di questi Europei 2025 di nuoto in vasca corta hanno regalato il sorriso all’italo-cubano. D’Ambrosio era uscito piuttosto deluso dal rendimento nel penultimo atto dei 200 stile libero. Il mancato raggiungimento della finale non faceva parte dei piani. Nella gara regina il riscatto, a suon di primati personali. Lo aveva già fatto stamane, quando aveva concluso in 46?20, migliorando il suo limite personale di 0?71, mettendo in mostra una nuotata aggressiva e non certo spenta come quella della prova citata. Ha replicato nella sua semifinale, stampando sulla piastra 46?01. 🔗 Leggi su Oasport.it

nuoto carlos d8217ambrosio col 3176 tempo nella finale dei 100 sl agli europei in vasca corta

© Oasport.it - Nuoto, Carlos D’Ambrosio col 3° tempo nella finale dei 100 sl agli Europei in vasca corta!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuoto, Mondiali Juniores: Carlos D'Ambrosio ore nei 200 stile libero - Tanto azzurro nelle semifinali e finali della seconda giornata dei mondiali juniores di nuoto, in svolgimento fino a domenica 24 agosto all'Aquatic Complex di Otopeni. Da sport.sky.it

Mondiali nuoto juniores: Carlos D'Ambrosio oro nei 200 stile libero a Otopeni e le altre gare di oggi - Mezzo napoletano (il papà e il cuore azzurro) e mezzo cubano (la mamma), cresciuto nel Veneto, il classe 2007 è campione del mondo: ha vinto ... Scrive ilmessaggero.it

Nuoto, Mondiali Juniores: Carlos D'Ambrosio oro nei 100 stile libero - A Otopeni in Romania si sono chiusi i Mondiali di Nuoto Juniores con un altro oro per l’Italia grazie al protagonista assoluto di questa manifestazione: l’azzurro Carlos D’Ambrosio. Secondo sport.sky.it

Mondiali Juniores di nuoto, Carlos D'Ambrosio batte ogni record: è oro nei 100 e 200 stile - Ai Mondiali juniores di nuoto all'Aquatic Complex di Otopeni, in Romania, brilla il nome di Carlos D'Ambrosio, mamma cubana, papà napoletano con il cuore tinto d ... ilmattino.it scrive

Nuoto, Mondiali juniores in Romania: il vicentino Carlos D'Ambrosio oro nel 200 stile libero - Ai Mondiali juniores di nuoto, in corso a Otopeni in Romania, il veneto Carlos D’Ambrosio, 18enne nato a Valdagno e poi cresciuto sportivamente a Napoli, ha vinto l’oro nei 200 stile libero con il ... Come scrive rainews.it

Mondiali Juniores Nuoto: Carlos D'Ambrosio ancora sul podio. Italia bronzo nella staffetta mista 4x100 stile libero - Finché c’è Carlos c’è medaglia: anche oggi ai mondiali juniores di nuoto, a Otopeni, in Romania, a casa di Popovici, Carlos D’Ambrosio ha dato il suo contributo fondamentale alla staffetta 4x100 stile ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Carlos D8217ambrosio 3176