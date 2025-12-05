Nuoto Alberto Razzetti in finale con autorevolezza nei 200 misti agli Europei in vasca corta
Manca il re, Leon Marchand, e spazio a chi vuol prendersi il trono d’Europa nei 200 misti in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, Alberto Razzetti è costretto ad agire di fino perché gli organizzatori, col calendario di gara un po’ pasticciato, gli hanno fatto un bello sgarbo in fatto di tour de force. E così, nelle semifinali della specialità in cui gli stili si alternano, il “Razzo” ha spinto il giusto, nella consapevolezza che il risparmio energetico sia obbligato. Una prestazione di grande autorevolezza del ligure e lo si è capito dal modo in cui ha nuotato il dorso. Questo stile è un po’ il termometro del rendimento dell’atleta italiano e il passaggio in 52?54 è stato un ottimo indicatore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) sarà in gara in ben quattro specialità agli Europei in vasca corta: 200 farfalla, 100, 200 e 400 misti - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto, Alberto Razzetti in finale con autorevolezza nei 200 misti agli Europei in vasca corta - Manca il re, Leon Marchand, e spazio a chi vuol prendersi il trono d'Europea nei 200 misti in vasca corta a Lublino. Da oasport.it
Razzetti: “Ho cercato di risparmiare energie. Credo di aver disputato un’ottima semifinale” - Nella prima semifinale dei 200 misti degli Europei in vasca corta, competizione in corso di svolgimento a Lublino, Alberto Razzetti s'impone con grande ... oasport.it scrive
Europei. Cinque azzurri in semifinale, aspettando Ceccon e Quadarella - Alberto Razzetti e Anita Gastaldi nei 200 misti, Sara Curtis, Carlos D'Ambrosio e Manuel Frigo nei 100 stile libero si qualificano per le semifinali. Segnala federnuoto.it
Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: programma, orario e finali della terza giornata a Lublino (oggi giovedì 4 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi giovedì 4 dicembre: programma, orario e finali della terza giornata a Lublino. Secondo ilsussidiario.net
Europei in vasca corta: poker di specialità per Alberto Razzetti - Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) sarà in gara in ben quattro specialità agli Europei in vasca corta: 200 farfalla, 100, 200 e 400 misti. Segnala liguriasport.com
Olimpiadi. Razzetti in finale nei 400 misti. Bene gli azzurri con Ceccon e Pilato - Cinque pass per le semifinali: Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 100 dorso, Filippo Megli e Alessandro Ragaini nei 200 stile ... Come scrive federnuoto.it