Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia settimo giorno
Siamo al settimo giorno della novena all’Immacolata Concezione, la sola ad aver schiacciato il capo del serpente. Presentiamo a Lei la nostra richiesta con la massima fiducia. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente l’8 Dicembre del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
