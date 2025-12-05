NOVE REAL TIME & C FUORI DALL’ACCORDO CON NETFLIX | SE LE COMPRA SKY ITALIA?

Netflix ha comprato per quasi 83 miliardi di dollari Warner Bros. Discovery. Secondo gli analisti i canali Discovery, esclusi dall’operazione, potrebbero finire a Sky Italia. La notizia del giorno aveva fatto intendere in una prima lettura che anche i canali free dell’impero ceduto a Netflix entrassero nell’acquisizione e invece no. Nove, Real Time, DMAX, Food Network restano fuori. Discovery Global, che include CNN, Eurosport e tutti i canali in chiaro in Europa, verrà separata e diventerà una società quotata indipendente nel terzo trimestre 2026. Nessun passaggio dunque a Netflix. François Godard, analista della prestigiosa società di consulenza media Enders Analysis, svela che c’è una potenziale interesse di Sky Italia, per prendersi i canali free per potenziare la sua offerta lineare. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - NOVE, REAL TIME & C. FUORI DALL’ACCORDO CON NETFLIX: SE LE COMPRA SKY ITALIA?

