Novara chiude una banca in centro città
Chiude la banca in centro città. Dal prossimo 22 dicembre chiude definitivamente l'Agenzia del Banco Bpm in piazza Gramsci a Novara con i trasferimenti degli uffici nella filiale di via Negroni. Già dal 19 dicembre gli uffici saranno chiusi.Queste le parole del Banco Bpm per spiegare la decisione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
