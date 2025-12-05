Note sapori e luci sotto l’albero | ad Arasì omaggio a tradizione e spiritualità

Reggiotoday.it | 5 dic 2025

Arasì si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Sabato 6 dicembre alle ore 19, la Parrocchia Santa Maria del Popolo di Arasì organizza l’evento "Note, sapori e luci sotto l’albero", una serata che unisce tradizione, spiritualità e convivialità. La manifestazione prenderà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

