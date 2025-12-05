Lando Norris è partito forte nelle prove libere del gran premio di Abu Dhabi sia nel passo gara che nel tempo sul giro. La Mc Laren in questo momento sembra più avanti, ma Max Verstappen è subito dietro, ha realizzato il secondo tempo e la Red Bull tra il venerdi e il sabato ha spesso fatto miracoli ed è proprio quello che temono quelli della Mc Laren. Più in difficoltà invece Oscar Piastri che in questo momento sembra lontano dai primi due. C’è stata anche una polemica via radio tra Norris e Verstappen, per il rischio di un contatto tra i due. “Rischiamo l’incidente” ha urlato Norris nel team radio a dimostrazione dei nervi tesi in casa Mc Laren. 🔗 Leggi su Panorama.it

Norris e Max, un duello a nervi tesi Ad Abu Dhabi rischiano il contatto