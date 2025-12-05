Norris chiede aiuto Max accende un cero

Sport.quotidiano.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Leo Turrini Il Triello. Un film a trecento all’ora in stile Sergio Leone. Accade ad Abu Dhabi, fra oggi e domenica: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri possono ancora vincere il Mondiale di Formula Uno. Difficile immaginare qualcosa di meglio, per l’epilogo di una stagione che ha relegato l’amatissima Ferrari al rango di comparsa (scomparsa, in verità.). Lando. Ieri hanno parlato i tre contendenti. Per primo Norris, che numeri alla mano è il favorito. Ha mentito sapendo di mentire, il giovanotto: "Io mi sto preparando per un weekend uguale a tutti gli altri, non ci sono cambiamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

norris chiede aiuto max accende un cero

© Sport.quotidiano.net - Norris chiede aiuto, Max accende un cero

Approfondisci con queste news

Norris chiede aiuto, Max accende un cero - I piloti McLaren: "Nessuna strategia", ma Lando spera nell’alleanza con Piastri ... Segnala msn.com

norris chiede aiuto maxNorris e l’incubo di curva 7. Undici avvertimenti via radio, poi la resa: “Ho bisogno di aiuto, non ce la faccio” - In un punto particolare della pista di Lusail l'inglese ha manifestato le maggiori difficoltà, venendo spesso 'richiamato' dal muretto ... Da formulapassion.it

norris chiede aiuto maxF1 GP Abu Dhabi | Norris: “Sarei felice se Oscar mi aiutasse, ma non glielo chiederò” - Il mondiale di Formula 1 si deciderà ad Abu Dhabi, con Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri presenti alla ... msn.com scrive

norris chiede aiuto maxF1 | Volata Mondiale riaperta: per Max lo scenario perfetto, per Norris il grande banco di prova - Sarà la prova regina sulla sua tenuta mentale dopo il grande recupero fat ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Norris Chiede Aiuto Max