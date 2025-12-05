Norris chiede aiuto Max accende un cero
di Leo Turrini Il Triello. Un film a trecento all’ora in stile Sergio Leone. Accade ad Abu Dhabi, fra oggi e domenica: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri possono ancora vincere il Mondiale di Formula Uno. Difficile immaginare qualcosa di meglio, per l’epilogo di una stagione che ha relegato l’amatissima Ferrari al rango di comparsa (scomparsa, in verità.). Lando. Ieri hanno parlato i tre contendenti. Per primo Norris, che numeri alla mano è il favorito. Ha mentito sapendo di mentire, il giovanotto: "Io mi sto preparando per un weekend uguale a tutti gli altri, non ci sono cambiamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
