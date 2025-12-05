Dopo la fondamentale vittoria casalinga conquistata domenica scorsa allo stadio ‘Del Duca’ contro la Vigor Senigallia, il trentaduenne difensore centrale dell’ Atletico Ascoli, Leonardo Nonni, ha parlato a metà settimana in vista del match con il Fossombrone in programma Domenica alle ore 14.30 allo stadio ’Bonci’. Con la squadra al sesto posto in classifica a tre punti dai playoff, sarebbe importante fare risultato anche in terra urbinate. Il gruppo è comunque carico e determinato a chiudere al meglio questo finale di girone d’andata partendo da un campo difficile dove serviranno concentrazione e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nonni carica l’Atletico Ascoli: "Diamo il massimo"