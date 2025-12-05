Non vedo l’ora di morire | Guillermo Del Toro spiazza tutti sul suo rapporto con la morte
Guillermo Del Toro ha sorpreso pubblico e stampa al Marrakech Film Festival parlando con disarmante sincerità del suo rapporto con la morte. Il regista, reduce dal suo attesissimo Frankenstein per Netflix, ha spiegato di non temere affatto la fine dell’esistenza, anzi di considerarla un passaggio naturale, quasi benefico. Del Toro ha affrontato il tema senza provocazioni, ma con la stessa intensità emotiva che guida da sempre la sua poetica, richiamando l’attenzione sulla necessità di vivere senza ossessioni e senza paura. Al centro del suo intervento, come racconta Variety, un invito a riscoprire l’emozione come valore essenziale in un mondo che celebra cinismo e distacco. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Film da vedere prima di morire - facebook.com Vai su Facebook
Guillermo del Toro: "Sono un grande fan della morte, non vedo l'ora che arrivi la mia ora" - Intervenuto in occasione del Marrakech Film Festival, il regista messicano ha parlato del suo rapporto con la morte, confessando di trovarsi perfettamente in pace con l'idea di morire un giorno ... movieplayer.it scrive
Intelligenza artificiale generativa? Preferirei morire, dice Guillermo del Toro - Guillermo del Toro è tornato a esprimersi in maniera assolutamente netta contro l'impiego dell'intelligenza artificiale generativa nel cinema. Riporta multiplayer.it