Non vedo l’ora di morire | Guillermo Del Toro spiazza tutti sul suo rapporto con la morte

Guillermo Del Toro ha sorpreso pubblico e stampa al Marrakech Film Festival parlando con disarmante sincerità del suo rapporto con la morte. Il regista, reduce dal suo attesissimo Frankenstein per Netflix, ha spiegato di non temere affatto la fine dell'esistenza, anzi di considerarla un passaggio naturale, quasi benefico. Del Toro ha affrontato il tema senza provocazioni, ma con la stessa intensità emotiva che guida da sempre la sua poetica, richiamando l'attenzione sulla necessità di vivere senza ossessioni e senza paura. Al centro del suo intervento, come racconta Variety, un invito a riscoprire l'emozione come valore essenziale in un mondo che celebra cinismo e distacco.

