Non un’altra | il grido di Cabrio contro la violenza sulle donne
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Cabrio sceglie di affidare alla musica un messaggio netto e dolorosamente necessario. Esce così “Non un’altra”, un brano intenso, diretto, che trasforma rabbia, paura e impotenza in un grido collettivo: basta femminicidi, basta donne uccise da chi diceva di amarle. Una canzone scritta “da dentro” il dolore. “Non un’altra” affronta il tema del femminicidio scegliendo un punto di vista preciso: la voce della donna che subisce violenza. Cabrio prova a entrare nei suoi pensieri, a raccontare quel misto di amore, paura, senso di colpa e confusione che spesso tiene intrappolate le vittime dentro relazioni malate. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
Approfondisci con queste news
Un’altra protesta all’Aerospace and Defence Meeting. Dopo una trentina di anarchici, che ieri hanno manifestanti davanti all’ingresso dell’Oval del Lingotto - al grido di ... - facebook.com Vai su Facebook
“Mi gridò assassino, dottorino ti veniamo a prendere”, l’infettivologo Bassetti teste contro no vax - Minacce per cui gli era stata assegnata una sorveglianza attiva, telefonate intimidatorie e anche insulti. Secondo ilfattoquotidiano.it
Il grido delle studentesse contro i femminicidi: «Ci vogliamo vive e libere» - Mercoledì sera, Bologna ha ospitato una manifestazione potente e commovente, raggruppando in piazza Maggiore, oltre duemila persone, per la maggior parte studentesse. Si legge su iodonna.it