Non un’altra | il grido di Cabrio contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Cabrio sceglie di affidare alla musica un messaggio netto e dolorosamente necessario. Esce così “Non un’altra”, un brano intenso, diretto, che trasforma rabbia, paura e impotenza in un grido collettivo: basta femminicidi, basta donne uccise da chi diceva di amarle. Una canzone scritta “da dentro” il dolore. “Non un’altra” affronta il tema del femminicidio scegliendo un punto di vista preciso: la voce della donna che subisce violenza. Cabrio prova a entrare nei suoi pensieri, a raccontare quel misto di amore, paura, senso di colpa e confusione che spesso tiene intrappolate le vittime dentro relazioni malate. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “Non un’altra”: il grido di Cabrio contro la violenza sulle donne

Approfondisci con queste news

Un’altra protesta all’Aerospace and Defence Meeting. Dopo una trentina di anarchici, che ieri hanno manifestanti davanti all’ingresso dell’Oval del Lingotto - al grido di ... - facebook.com Vai su Facebook

“Mi gridò assassino, dottorino ti veniamo a prendere”, l’infettivologo Bassetti teste contro no vax - Minacce per cui gli era stata assegnata una sorveglianza attiva, telefonate intimidatorie e anche insulti. Secondo ilfattoquotidiano.it

Il grido delle studentesse contro i femminicidi: «Ci vogliamo vive e libere» - Mercoledì sera, Bologna ha ospitato una manifestazione potente e commovente, raggruppando in piazza Maggiore, oltre duemila persone, per la maggior parte studentesse. Si legge su iodonna.it