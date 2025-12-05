Non Sparate sul Pianista | Mattioli | Shostakovich? La perla più preziosa per la Prima della Scala
Carlo Melato dialoga con il critico musicale Alberto Mattioli sulle attese suscitate dal titolo scelto dal Piermarini per il 7 dicembre: Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Un capolavoro che ha sofferto la censura staliniana e che dev’essere portato al grande pubblico, anche televisivo, scommettendo sulla sua potenza e non sul boom di ascolti. 🔗 Leggi su Laverita.info
