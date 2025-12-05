Non so cosa ho fatto mi registravano e ridevano di me Ero a pranzo in un ristorante Michelin e sono andata in bagno a piangere | lo sfogo di una turista a Napoli

Undici milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. Una turista americana ha raccontato una brutta esperienza vissuta mentre era a Napoli, presumibilmente per una tappa di una crociera. La donna, Grace O’Malley, ha registrato un video per descrivere la sua disavventura. “Non so cosa abbia fatto, ma tre persone mi hanno registrato. Come in quell’episodio di Black Mirror”, esordisce. La donna racconta che era appena scesa dalla nave. “Sono salita su uno scooter – dice – sono passata accanto a un’auto e mi hanno urlato qualcosa. Poi sono andata su una strada coi ciottoli, non riuscivo nemmeno a vedere, tremava tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non so cosa ho fatto, mi registravano e ridevano di me. Ero a pranzo in un ristorante Michelin e sono andata in bagno a piangere”: lo sfogo di una turista a Napoli

