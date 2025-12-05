Non sarà un’America’s Cup senza americani a Napoli sta per sbarcare Riptide Racing

Sembrava ormai scontato che per la prima volta in 175 anni di storia l ‘ America’s Cup del 2027 a Napoli potesse disputarsi senza una barca statunitense. Dopo il passo indietro di American Magic, però, dagli Stati Uniti arriva un nuovo candidato: Riptide Racing, che ha annunciato insieme al Seawanhaka Corinthian Yacht Club l’intenzione di presentare una sfida per il trofeo più ambito della vela. Lo scrive Bolina Il ceo e skipper è il numero uno mondiale dei match race, ora vuole l’America’s cup. Il team ha formalizzato il proprio progetto con un comunicato diffuso il 4 dicembre. La campagna, guidata dal numero uno mondiale del match race Chris Poole che ricopre il doppio ruolo di Ceo e skipper del team, prevede la costruzione di una squadra ad alte prestazioni e lo sviluppo di tecnologie di bordo avanzate per competere ai massimi livelli nella classe AC75. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Non sarà un’America’s Cup senza americani, a Napoli sta per sbarcare Riptide Racing

