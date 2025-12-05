Non più raccomandato Marcia indietro sul vaccino famosissimo | il voto schiacciante

È una vera rivoluzione nel mondo della vaccinazione per i neonati degli Stati Uniti. Il comitato consultivo sui vaccini ( ACIP ) dei CDC ha votato – 8 favorevoli e 3 contrari – per cancellare la storica indicazione alla dose alla nascita, in vigore da oltre trent’anni. D’ora in poi la somministrazione immediata resterà raccomandata solo per i bimbi nati da madri positive o con stato sierologico sconosciuto. La decisione rappresenta una vittoria politica per il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., da anni critico del calendario vaccinale infantile e oggi artefice del rinnovo dell’intero ACIP con membri più scettici verso le campagne di immunizzazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it