non era partita tra le favorite ma quando giorgia ha annunciato il suo nome sul palco di piazza del plebiscito a napoli in tanti non hanno potuto far altro che applaudirla

È Rob la regina assoluta di X Factor 2025. In una Piazza del Plebiscito gremita da 16mila persone, la 20enne di Trecastagni (Catania) conquista la vittoria portando sul palco la sua firma inconfondibile: un pop-punk ruvido, emotivo, capace di trasformare ogni brano in un'esplosione personale. La proclamazione di Giorgia ha sciolto la tensione, tra coriandoli e abbracci. Un momento di enorme emozione che ha coinvolto tutto il pubblico. I 4 finalisti di "X Factor Live 2025". guarda le foto Nel corso dell'edizione ha reinterpretato con grinta brani come Call Me, Heads Will Roll, Un'emozione da poco, Bring Me to Life e Ti sento, fino all'inedito Cento Ragazze, dove racconta una storia d'amore spezzata come una dipendenza emotiva.

