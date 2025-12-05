Non è chiaro se ha toccato il sedere o il seno | assolto di nuovo Marco Borsato | l’italiano più famoso in Olanda accusato di molestie su una 15enne

Si è risolto ancora con un nulla di fatto l’ennesimo procedimento per violenza sessuale su una minorenne contro Marco Borsato, il cantante italo-olandese celeberrimo dalle parti di Amsterdam. Il 59enne è stato assolto da ogni accusa dato che, come ha sentenziato il tribunale di Utrecht, non è stato dimostrato «che abbia toccato il sedere, il seno o la vagina » di una ragazzina 15enne. Borsato si è sempre dichiarato innocente, per la procura aveva richiesto una pena di cinque mesi di carcere per atti sessuali. I presunti contatti sessuali e la denuncia. Il caso è emerso nel dicembre 2021, quando una ragazza di 22 anni ha accusato il cantante di averla molestata sette anni prima. 🔗 Leggi su Open.online