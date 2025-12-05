non ci hanno invitati la confraternita smentisce il sindaco sul presepe

Continua il giallo del presepe del Comune di Genova, che non si farà a Palazzo Tursi come negli ultimi anni. L'unico presepe del Comune di Genova, che da alcuni mesi è sotto la guida di Silvia Salis, sarà a Palazzo Rosso, come da tradizione. Nulla di nuovo, nessuno spostamento, perché il presepe che si sarebbe dovuto fare a Palazzo Tursi non è quello della sede museale. Il presepe di Palazzo Tursi sarebbe dovuto essere quello della Confraternita di S. Ambrogio di Voltri, che non verrà allestito a Palazzo Rosso. Questo dettaglio non è irrilevante nella polemica che da giorni si sussegue sul presepe, perché di recente il sindaco di Genova ha dichiarato in Consiglio comunale che " chi è fedele custode delle tradizioni dovrebbe sapere che la stessa Confraternita a novembre ci ha comunicato che il presepe non era disponibile e che sarebbe stato trattenuto nel suo luogo storico, rimanendo quindi a Voltri ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

