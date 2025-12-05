Non c’è stato alcun tradimento Lo giura sui suoi figli | il retroscena sulla nuova crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello sono di nuovo in crisi. A differenza di alcune voci che circolavano sul web, a far traballare il matrimonio del calciatore e l’imprenditrice non è stato un tradimento. Come riportato da Alexia Rivas, collaboratrice del programma El tiempo justo, il calciatore spagnolo ha smentito la presenza di una terza persona. “Mi assicura che non c’è nessuna terza persona e tanto meno infedeltà ” ha riferito la giornalista che ha aggiunto: “Me lo giura sui suoi figli”. La Rivas ha dichiarato anche che il giocatore del Como le ha riferito di stare bene e di non essere preoccupato delle speculazioni dato che “su di lui hanno detto già tutto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

