Non c’è stato alcun tradimento Lo giura sui suoi figli | il retroscena sulla nuova crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello
Alvaro Morata e Alice Campello sono di nuovo in crisi. A differenza di alcune voci che circolavano sul web, a far traballare il matrimonio del calciatore e l’imprenditrice non è stato un tradimento. Come riportato da Alexia Rivas, collaboratrice del programma El tiempo justo, il calciatore spagnolo ha smentito la presenza di una terza persona. “Mi assicura che non c’è nessuna terza persona e tanto meno infedeltà ” ha riferito la giornalista che ha aggiunto: “Me lo giura sui suoi figli”. La Rivas ha dichiarato anche che il giocatore del Como le ha riferito di stare bene e di non essere preoccupato delle speculazioni dato che “su di lui hanno detto già tutto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
? Il calciatore del Como non ha smentito il momento difficile trapelato sui social. Ma il messaggio è forte e chiaro: non c’è stato alcun tradimento Leggi l'articolo #AlvaroMorata - facebook.com Vai su Facebook
? Il @acmilan sta seguendo con interesse Jay #Idzes, difensore del @SassuoloUS. Al momento non c’è stato alcun contatto diretto fra le due società ma il calciatore piace al club per età (25 anni, classe 2000), margini di crescita e duttilità in una difesa a 3 Vai su X