Non c’è solo il dna di Sempio Garlasco tutto ribaltato | i risultati della super perizia
La posizione di Andrea Sempio torna prepotentemente al centro del dibattito giudiziario, sospinta ancora una volta dal nodo irrisolto del Dna individuato sotto le unghie di Chiara Poggi. Negli ultimi mesi la figura del giovane amico di Marco, fratello della vittima, è stata rilanciata con forza da chi sostiene la necessità di riaprire il ventaglio delle ipotesi. Tuttavia, la sua posizione rimane ancorata a un presupposto che gli inquirenti hanno sempre considerato fondamentale: l’assenza di elementi concreti che colleghino Sempio alla scena del delitto. Un dato che, finora, nessuna nuova analisi ha realmente scalfito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Tg2000 - #Garlasco, #dna compatibile con #Sempio ma l'esito è poco affidabile #4dicembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X
Caso Garlasco, Dna sulle unghie di Chiara riconducibile a Sempio ma non è affidabile: la perizia. https://www.ilfattonisseno.it/2025/12/caso-garlasco-dna-sulle-unghie-di-chiara-riconducibile-a-sempio-ma-non-e-affidabile-la-perizia/ - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la perizia e i dubbi sulle analisi del 2014: «Il Dna di Sempio su due dita di Chiara Poggi». Compatibilità «forte» o «moderata» su entrambe le mani - Le due tracce di Dna sulle unghie della vittima evidenziano una corrispondenza con «l’aplotipo Y» di Andrea Sempio. milano.corriere.it scrive
Garlasco, la perizia sul Dna: "Tracce riconducibili a Sempio, ma risultato non affidabile" - Qualche certezza, ma anche molti dubbi nell'analisi della genetista Denise Albani, nominata dal Tribunale di Pavia ... Da rainews.it
Garlasco, ecco la perizia sul Dna di Sempio: «Compatibilità "forte". Non si può dire se fosse sotto o sopra le unghie di Chiara Poggi» - Consegnata la relazione della perita Denise Albani sui campioni genetici nella nuova inchiesta sulla morte della 26enne. milano.corriere.it scrive
Caso Garlasco, Dna sulle unghie di Chiara riconducibile a Sempio ma non è affidabile: la perizia - Il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi è riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio, ma "l’analisi del cromosoma Y non consente di addivenire a un esito di identificazione di ... Scrive msn.com
Garlasco, dall’impronta 33 al DNA: su cosa potrebbe puntare la Procura per chiedere il processo a Sempio - Nella prossima udienza del 18 dicembre verranno illustrati i risultati dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco ... Si legge su fanpage.it
Garlasco, il movente di Andrea Sempio: dal Dna, alle telefonate all'impronta 33. I 6 elementi chiave - Gli investigatori, coordinati dalla procura di Pavia, sono convinti di averlo individuato e proprio il movente potrebbe diventare il ... Da ilgazzettino.it