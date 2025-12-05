Non ce l’ha fatta Incidente mortale in Italia la terribile ipotesi dietro la tragedia
Un grave incidente si è verificato oggi, venerdì 5 dicembre, lungo via Salaria, all’altezza del chilometro 17, nella zona di Settebagni. Lo scontro, particolarmente violento, ha coinvolto una Renault Twingo e un autocarro Iveco. L’impatto è avvenuto intorno alle 16, quando i due mezzi si sono urtati frontalmente in circostanze che, fin dalle prime verifiche, sono apparse drammatiche. La dinamica del sinistro ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione degli agenti, la conducente dell’utilitaria, una donna di circa 60 anni, sarebbe stata colpita da un malore improvviso mentre era alla guida. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
