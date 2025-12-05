Non ce la faccio Ballando con le stelle Barbara D’Urso choc alla vigilia della puntata

Alla vigilia della nuova puntata di Ballando con le stelle 2025, l’atmosfera che circonda lo show sembra essersi fatta più tesa del previsto. Da giorni, infatti, negli ambienti interni alla produzione si percepisce una crescente preoccupazione per le condizioni fisiche di una delle concorrenti più attese della stagione, impegnata in prove sempre più complesse e in un percorso segnato da continui alti e bassi emotivi. La tensione si è acuita nelle ultime ore, quando Barbara D’Urso ha lasciato trapelare, quasi suo malgrado, il peso che questa sfida le sta imponendo. Il problema alla spalla, emerso dopo una visita specialistica che ha imposto una terapia mirata e soprattutto l’uso costante di un tutore, sta infatti trasformando ogni sessione di prova in un piccolo calvario. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Anche questo è Ballando Con Le Stelle Non si balla solo in pista...qui dentro faccio ballare tutti...pubblico, staff e giuria compresa Il ballo e condivisione, felicità, allegria ma soprattutto divertimento...e dove ci sono io CI SI DIVERTE...TOMAA! #ballando - facebook.com Vai su Facebook

Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le stelle 2025?/ “Non ce la faccio, sono demoralizzata” - Barbara D'Urso sempre più in difficoltà a Ballando con le stelle 2025: la conduttrice, con il tutore per la spalla, confessa come sta realmente. ilsussidiario.net scrive

Fialdini, sfogo con la Clerici su Ballando con le stelle: “Era un momento magico”, poi svela se torna dopo l’infortunio - Ospite a È Sempre Mezzogiorno, la conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha parlato della possibilità di rientrare ai ripescaggi: cosa ha detto ... Scrive libero.it

Ballando, come sta Francesca Fialdini: "La notte faccio fatica". E punge gli altri concorrenti - Francesca Fialdini si è ritirata da Ballando con le Stelle per fratture alle costole e un infortunio al piede. Riporta corrieredellosport.it

Barbara d’Urso finisce in pronto soccorso: ecco perché/ Si ritira da Ballando con le stelle? - Barbara d’Urso si è recata al pronto soccorso per il problema alla spalla: presto il ritiro da Ballando con le stelle? Lo riporta ilsussidiario.net

Ballando, Luxuria contro Selvaggia Lucarelli: "Barbara d'Urso ti ha asfaltato" e lancia un appello - Arriverà la replica della nota e stimata scrittrice nonchè giudice del programma condotto da Milly Carlucci? Lo riporta today.it

Barbara D'Urso si è infortunata a Ballando con le stelle: ci sarà sabato? - Infortunio per Barbara D'Urso a Ballando con le stelle: si è fatta male a una spalla, ma giura che ci sarà sabato 6 dicembre 2025. Lo riporta msn.com