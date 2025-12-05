Noi somali e i guai del razzista Trump

Il primo a chiamarmi è stato un cugino da Minneapolis: «Hai sentito le parole di Donald Trump contro di noi?». Le avevo sentite sì. Mi erano state mandate su Whatsapp da qualche altro parente. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Noi somali e i guai del razzista Trump

