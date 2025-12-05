No al raduno di Forza Nuova a Torpignattara Il divieto parziale della questura

Forza Nuova potrà manifestare, ma non il 6 dicembre a Torpignattara. Quel giorno ci sarà spazio per un presidio antifascista. La questura di Roma, infatti, ha vietato il raduno fascista all'interno del parco Giordano Sangalli, ma con una postilla. Andiamo con ordine. Il questore di Roma ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

