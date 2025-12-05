Nina l’Oss morta nell’incidente per un colpo di sonno dopo il turno di notte in ospedale

Ravenna, 5 dicembre 2025 – Si chiamava Nina Cristian, aveva 58 anni e aveva appena finito il turno di notte come Oss all’ospedale Santa Maria delle Croci a Ravenna. E non si esclude che sia stato proprio un colpo di sonno la causa del tragico incidente alle porte di Ravenna. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO Il tragico incidente. La tragedia questa mattina alle 8, in via Canala, non molto distante con l’incrocio con via Bartolotte. Un frontale in una sorta di semicurva che non ha lasciato scampo alla donna al volante di una Mg che è andata a scontrarsi con una Bmw a sua volta tamponata da una terza vettura, una Citroen. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

