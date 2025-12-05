Nico Paz il talento del fantasista argentino è indiscutibile Le sue giocate incantano Hollywood

di Lorenzo Vezzaro Nico Paz: difficile ipotizzare un futuro in nerazzurro per il fantasista del Como. La sua qualità, però, incanta tutto il mondo. Nico Paz, giovane fenomeno argentino, sta facendo parlare di sé nel calcio italiano. Non più una sorpresa, il suo repertorio vasto di giocate ha già conquistato l’attenzione di spettatori illustri, tra cui Michael Fassbender e Chris Pine, che hanno apprezzato le sue intuizioni. Anche senza segnare, Paz riesce a spostare le partite, facendo la differenza per il Como con il suo estro e la sua visione di gioco. Una giocata che fa parlare di sé. Nel match contro il Venezia, Paz ha sfiorato il gol con una rovesciata spettacolare, ma è stato il suo assist per il 2-0 che ha davvero impressionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz, il talento del fantasista argentino è indiscutibile. Le sue giocate incantano Hollywood

