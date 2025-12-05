Nex Playground la console semisconosciuta che ha battuto Ps5 e Xbox negli Usa

Un successo strepitoso per Nex Playground, il piccolo dispositivo videoludico a forma di cubo pensato per le famiglie. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Nex Playground, la console semisconosciuta che ha battuto Ps5 e Xbox negli Usa

